Шесть голов Англии, скандалы на ЧМ-2022, у Роналду 500+ млн подписчиков, тренера академии Плющенко мобилизовали и другие новости утра

1. Во второй день ЧМ-2022 Англия крупно обыграла Иран (6:2), Нидерланды победили Сенегал (2:0), а Уэльс и США поделили очки (1:1).
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