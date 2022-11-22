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Шесть голов Англии, скандалы на ЧМ-2022, у Роналду 500+ млн подписчиков, тренера академии Плющенко мобилизовали и другие новости утра

Шесть голов Англии, скандалы на ЧМ-2022, у Роналду 500+ млн подписчиков, тренера академии Плющенко мобилизовали и другие новости утра

1. Во второй день ЧМ-2022 Англия крупно обыграла Иран (6:2), Нидерланды победили Сенегал (2:0), а Уэльс и США поделили очки (1:1).

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