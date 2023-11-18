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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Савосин: «Сегодня прокат короткой был похуже, чем на этапе в Уфе. Но я доволен, поборолся, набрал хорошие баллы»

Фигурист получил за выступление 94,66 балла.  «Мне кажется, сегодня было похуже (чем на этапе Гран-при России в Уфе).

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