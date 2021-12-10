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Сергей СИЛКИН: Пока «Динамо» еще рано тягаться с «Зенитом»

Сергей СИЛКИН: Пока «Динамо» еще рано тягаться с «Зенитом»

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил выступление «Зенита» в Лиге чемпионов, а также предположил, как может сложиться матч чемпиона России против «бело-голубых» в 18-м туре РПЛ, который состоится в воскресенье.

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