В Минфине предупредили об опасности наличной валюты

Доллары старого образца не принимают банки в ряде зарубежных стран и в России, а их у населения в наличии немало, указал Алексей Моисеев Иностранную валюту больше нельзя считать безопасным вариантом хранения сбережений, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, выступая на Московском финансовом форуме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)