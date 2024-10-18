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В Минфине предупредили об опасности наличной валюты

В Минфине предупредили об опасности наличной валюты

Доллары старого образца не принимают банки в ряде зарубежных стран и в России, а их у населения в наличии немало, указал Алексей Моисеев Иностранную валюту больше нельзя считать безопасным вариантом хранения сбережений, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, выступая на Московском финансовом форуме.

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