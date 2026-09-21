Германии необходимо возобновить поставки газа из России, чтобы снизить стоимость энергоресурсов и облегчить ситуацию в национальной экономике.
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"Германии необходимо возобновить поставки газа из России, чтобы снизить стоимость энергоресурсов..." ...чтобы уменьшить себестоимость производства вооружения для поставки бандеросрани сегодня и для того, чтобы накопить его для непосредственной войны с Россией в ближайшем будущем. 😡