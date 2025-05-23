Власти Непала расследуют скоростной подъем британских военных на Эверест

Политика как она есть

Власти Непала расследуют деятельность британской группы альпинистов, состоящей из бывших военных и одного министра, которые в рекордный срок поднялись на Эверест с использованием ксенона, рассказал глава туристического ведомства страны Нараян Прасад Регми.