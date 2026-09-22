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RT Russia

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Песков заявил, что Россия выступает за расширение Совбеза ООН

Песков заявил, что Россия выступает за расширение Совбеза ООН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона выступает за расширение Совбеза ООН, а также настаивает на необходимости реформы данного международного органа.

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