Военное обозрение

3 453 подписчика

Заместитель генсека НАТО сообщил о планах Кишинёва по усилению военного сотрудничества со странами альянса

Заместитель генсека НАТО сообщил о планах Кишинёва по усилению военного сотрудничества со странами альянса

Руководство Молдавии уже представило на рассмотрение НАТО список необходимого ей военного оборудования.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх