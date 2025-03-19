Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

18 подписчиков

Кинотеатр «Ударник» откроют после реставрации в 2027 году

Кинотеатр «Ударник» откроют после реставрации в 2027 году

После реставрации здание сохранит свой исторический облик и функционал. Здесь снова заработают большой кинозал со сценой-трансформером и несколько небольших кинозалов Реставрацию кинотеатра «Ударник» на острове Балчуг в районе Якиманка (ЦАО) должны завершить в 2027 году.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх