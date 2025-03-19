Кинотеатр «Ударник» откроют после реставрации в 2027 году

После реставрации здание сохранит свой исторический облик и функционал. Здесь снова заработают большой кинозал со сценой-трансформером и несколько небольших кинозалов Реставрацию кинотеатра «Ударник» на острове Балчуг в районе Якиманка (ЦАО) должны завершить в 2027 году.
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