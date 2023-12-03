Шеф Пентагона Остин: США не допустят победы России в конфликте на Украине

Николай Смирнов

Какое дело этому черномазому до Украины, пусть своих негров в штатах и в Африке опекает. Анекдот: идёт по улице негр с роскошным попугаем на плече, прохожий спрашивает - Где ты взял такого красавца? - Попугай отвечает - В Африке, там их миллионы.