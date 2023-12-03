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  • Александр Кутуев
    Тоже мне новость! Когда это америкосы делали что то не ради прибыли? А этот прямолинейный и простодушный - просто деб...Медведев похвалил...
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Шеф Пентагона Остин: США не допустят победы России в конфликте на Украине

Шеф Пентагона Остин: США не допустят победы России в конфликте на Украине

Вашингтон не допустит победы Российской Федерации в украинском конфликте. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил руководитель американского министерства обороны Ллойд Остин.

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Комментарии
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Надежда Донцова
А, что ты сука можешь сделать?
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13 час.
Николай Смирнов
Какое дело этому черномазому до Украины, пусть своих негров в штатах и в Африке опекает. Анекдот: идёт по улице негр с роскошным попугаем на плече, прохожий спрашивает - Где ты взял такого красавца? - Попугай отвечает - В Африке, там их миллионы.
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12 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Точнее будут стараться.
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6 час.

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