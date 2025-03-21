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Царьград

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Владимир Путин поздравил с Наврузом лидеров шести стран Средней Азии

Владимир Путин поздравил с Наврузом лидеров шести стран Средней Азии

Президент России Владимир Путин поздравил с праздником Навруз лидеров Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, выразив надежду на успешное развитие сотрудничества и пожелав благополучия гражданам этих стран.

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