Депутат Разворотнева: льготная ипотека повлияет на вторичный рынок

В России обсуждают возможность покупки жилья на вторичном рынке по льготной ипотеке. Эту инициативу прокомментировала в интервью радио Sputnik заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
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