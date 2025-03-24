Депутат Разворотнева: льготная ипотека повлияет на вторичный рынок

В России обсуждают возможность покупки жилья на вторичном рынке по льготной ипотеке. Эту инициативу прокомментировала в интервью радио Sputnik заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.