Пять лет эволюции «Посейдона» — от хиханек до смертельного ужаса

В США не исключают, что АПЛ «Белгород» уже оставила «сюрпризы» у их побережья Виталий Орлов На фото: океанская многоцелевая система «Посейдон» (Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС) Еще в начале года медиа-пространство коллективного Запада в целом, и Соединенных Штатов Америки в частности, взволновало сообщение ТАСС об успешном завершении российской атомной подводной лодкой специального назначения проекта 09852 «Белгород» программы бросковых испытаний беспилотного подводного аппарата с ЯЭУ — носителя ядерного заряда 2М39 «Посейдон», более известного рядовому американцу как «торпеда Судного дня».