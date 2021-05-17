Несколько миллионов человек приняли участие в "Бессмертном полку онлайн"

Несколько миллионов человек приняли участие в "Бессмертном полку онлайн"

Патриотическая акция проводилась второй год подряд при поддержке Сбера и собрала потомков ветеранов по всему миру: к прошедшим в трансляции прошлого года более чем 2,5 млн участников присоединилось порядка 2,5 млн новых анкет.

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