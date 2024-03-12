Имя: Анастасия Фамилия: Чуприкова Национальность: Русский Родилась: 9 февраля 1995 г. Страна: Москва, Россия Цвет волос: Коричневый Цвет глаз: Синий Чуприкова Инстаграм – @chuprikovaa #Chuprikovaa Chuprikovaa Модель: Chuprikovaa.
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