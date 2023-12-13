«Атлетико» стал четвертым испанским клубом, занявшим 1-е место в группе Лиги чемпионов-2023/24

Мадридский «Атлетико» на своем поле уверенно обыграл «Лацио» — 2:0. Обе команды заранее гарантировали себе выход в плей-офф, но испанскому клубу надо было отстоять первое место в группе – в случае поражения оно переходило к «Лацио».