Тендер на ремонт МХАТа вызывает сомнения

Начальная цена была установлена на уровне 927,8 млн рублей. Однако более чем за две недели, вплоть до 27 ноября 2023 года, была подана лишь одна заявка от подрядчика, который в конечном итоге и был определён победителем.
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