Матвиенко поручила подготовить обращение о вмешательстве Запада в выборы

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету верхней палаты российского парламента по международным делам и комиссии по защите госсуверенитета подготовить обращение к международным организациям о грубом вмешательстве Запада в президентские выборы в России.
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