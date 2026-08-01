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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Де Дзерби о допуске Мудрика: «Это еще один мой сын. Я рад за него, он заслуживает играть. Надеюсь, в следующем сезоне он покажет себя, но не против «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби отреагировал на снятие дисквалификации с Михаила Мудрика .

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