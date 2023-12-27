В армии надоело?! Тэхен решил заняться выпуском новой песни вместе с UMI

Если вы пытались совмещать несколько дел и у вас это не получилось, вам точно нужно взять мастер-класс у Тэхена (Taehyung), который не только совмещает рутинные задачи, но и умудряется делать фантастические вещи, находясь в армии.
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