Суд в Санкт-Петербурге арестовал украинца за попытку поджога жилого дома Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для украинца Николая Марченко, который пытался устроить пожар в жилом доме за вознаграждение.
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