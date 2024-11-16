Суд в Санкт-Петербурге арестовал украинца за попытку поджога жилого дома Московский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для украинца Николая Марченко, который пытался устроить пожар в жилом доме за вознаграждение.