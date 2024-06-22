@ Jevgenija Pigozne/Global Look Press Tекст: Никита Демьянов Националисты стран Прибалтики возмущены: влияние и распространение русского языка в регионе растет.
Русофобы и иноагенты стали проводниками Русского мира в Прибалтике
Комментарии
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Eduard
Проблема с крестьчнами -самрзванцами которые пытаются узаконить свою незаконную жизнь,мол Эстония значит эстонское.Еа деле Курляндия,Эстония,название республик сменить можно!
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12 час.
Eduard
Вы латыщи,литовцы,эстонцы обычные воры и самозванцы.Ау,это города Щвеции Таллин и Рига,никаких не латышей!
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12 час.
Eduard
Они думали,что беженцы с Украины понлатышски говорить будут?Ха,ха,ха!Что с Европой,они тупеют!
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12 час.
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