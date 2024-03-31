"Парень в хаки" выбросил белый флаг. КАБы оказались сильнее дипломатии

МНОГО ЕСТИ НАРКОМАНУ и Западной ШЕСТЕРКЕ что бы с ним ВСТРЕЧАЛСА ВВП. и уж ТЕМ БОЛЕЕ СИДЕЛ за ОДНИМ СТОЛОМ ...!!! УПУСТИЛ свой ШАНС Зе Фюррер ...

"...Отключили свет в Харькове...". Представляю какие запахи источают холодильники в квартирах! Что касается негодяя Зеленского, то сегодня, 31.03.24 у него закончился президентский срок и поэтому с ним нельзя вести никакие переговоры и его подписи не имеют силы.

ВО

Виктор Окунев

"С другой стороны, мы же всего не знаем. У Путина информации больше и человек он мудрый, верно служащий России. Потому я целиком и полностью доверяю его решениям. Ему виднее, как наступать, где и когда. Вполне может быть, что само широкомасштабное наступление начнётся не сейчас, а к зиме... Одно знаю точно, следующее лето на Украине станет русским." И это правильно...