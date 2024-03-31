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"Парень в хаки" выбросил белый флаг. КАБы оказались сильнее дипломатии

"Парень в хаки" выбросил белый флаг. КАБы оказались сильнее дипломатии

Неожиданный поток признаний посыпался из уст "парня в хаки". Он публично отказался от своей "формулы мира" и подал сигнал SOS сразу и Западу, и России.

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Комментарии
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Гарий Щерба
МНОГО ЕСТИ НАРКОМАНУ и Западной  ШЕСТЕРКЕ  что бы с ним  ВСТРЕЧАЛСА ВВП.  и уж  ТЕМ БОЛЕЕ СИДЕЛ  за  ОДНИМ СТОЛОМ ...!!! УПУСТИЛ  свой  ШАНС  Зе Фюррер ...
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5 час.
ВС
&quot;...Отключили свет в Харькове...&quot;. Представляю какие запахи источают холодильники в квартирах! Что касается негодяя Зеленского, то сегодня, 31.03.24 у него закончился президентский срок и поэтому с ним нельзя вести никакие переговоры и его подписи не имеют силы.
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44 мин.
ВО
Виктор Окунев
&quot;С другой стороны, мы же всего не знаем. У Путина информации больше и человек он мудрый, верно служащий России. Потому я целиком и полностью доверяю его решениям. Ему виднее, как наступать, где и когда. Вполне может быть, что само широкомасштабное наступление начнётся не сейчас, а к зиме... Одно знаю точно, следующее лето на Украине станет русским.&quot;  И это правильно...
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40 мин.

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