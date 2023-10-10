В Госдуме назвали вернувшегося в Россию Фридмана «богатой чернью»

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев прокомментировал начатую в отношении миллиардера Михаила Фридмана проверку по факту обвинения в госизмене и дискредитации ВС РФ.
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