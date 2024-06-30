Компания «ПРОМОМЕД» объявила о намерении провести IPO на Московской бирже

Компания планирует направить привлеченные в ходе IPO средства на дальнейшее развитие портфеля инновационных препаратов в целевых категориях, укрепление лидерства в производстве технологически продвинутых и сложных лекарственных форм.
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