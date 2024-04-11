КОТ КОСТЯН Тегеран уже начал изощренно мстить своим обидчикам-сионистам, хотя мировая общественность пока ничего не заметила.
Хитрый ход Ирана заставил Израиль биться в муках без войны
Комментарии
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Sergiy Che
Старый принцип про то, что уж лучше ужасный конец, чем ужас без конца...)))
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1 час.
Boris Borisov
В общем стало ясно , что Иран ни хрена делать не будет !
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20 мин.
Александр
Может это и так как в статье.... Но только чего не наговоришь жене,КОГДА НА РАССВЕТЕ ПЬЯНЫМ ДОМОЙ ЗАЯВИШЬСЯ!😜
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12 мин.
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