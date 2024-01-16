Доброй ночи, Империя. В Давосе открывается свеженький Всемирный экономический форум – и если в прошлом году эксперты и экономисты называли происходящее в мире словом “поликризис”, то сейчас они привезли на ВЭФ новый термин – пермакризис.
И шо нам всем делать с Россией???
Комментарии
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С С
Чего бы эти не решили в Давосе, абсолютно всё будет по-другому.
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15 час.
Владимир Попов
Запад думает, что делать с Россией? Ответ простой: не терять время и вместе с Россией жить при Новом Мировом порядке. Обещаю, все будут в конечном счёте довольны, даже банкиры ФРС. Владимир Попов(Виппер). Ответить.
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14 час.
Игорь Василевский
Затем и назначен
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10 час.
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