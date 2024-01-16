Политика как он...
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Политика как она есть

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И шо нам всем делать с Россией???

И шо нам всем делать с Россией???

Доброй ночи, Империя. В Давосе открывается свеженький Всемирный экономический форум – и если в прошлом году эксперты и экономисты называли происходящее в мире словом “поликризис”, то сейчас они привезли на ВЭФ новый термин – пермакризис.

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Комментарии
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С С
Чего бы эти не решили в Давосе, абсолютно всё будет по-другому.
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15 час.
Владимир Попов
Запад думает, что делать с Россией? Ответ  простой: не терять время и вместе с Россией жить при Новом Мировом порядке. Обещаю, все будут в конечном счёте довольны, даже банкиры ФРС.       Владимир Попов(Виппер).                                                                      Ответить.
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