Любопытно, однако

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Советник Шойгу назвал ЧВК инструментом олигархов для перехвата власти

Советник Шойгу назвал ЧВК инструментом олигархов для перехвата власти

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Частные военные компании (ЧВК) являются инструментом олигархов для перехвата власти у избранных народом институтов, узаконивание ЧВК в России — это прямой путь к сепаратизму, заявил советник министра обороны Андрей Ильницкий.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
А ТЫ кто?  ДАВНО НАБЛЮДАЕМ ЗА ТОБОЙ
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9 час.
Людмила Лиханова
ЦИПСОТА БЕСИТСЯ, А КАРАВАН МУЗЫКАНТОВ ИДЕТ И В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ. Так что расслабтесь и получайте удовольствие. 🤣🤣🤣
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9 час.
vipkamtour Тен
Про попа с приходом точно сказано.Если бы на вагнера,весь этот приход вместе с попом был бы в полной ж..пе.Пусть сначала сумеют создать такую армию как вагнер,а потом тявкают-моськи безмозглые
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58 мин.

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