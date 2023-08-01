Советник Шойгу назвал ЧВК инструментом олигархов для перехвата власти

Людмила Лиханова А ТЫ кто? ДАВНО НАБЛЮДАЕМ ЗА ТОБОЙ

Людмила Лиханова ЦИПСОТА БЕСИТСЯ, А КАРАВАН МУЗЫКАНТОВ ИДЕТ И В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ. Так что расслабтесь и получайте удовольствие. 🤣🤣🤣