«В наличии машин нет». В Белоруссии выстраиваются очереди за Lada Vesta SW

В соседней стране возник ажиотажный спрос на универсалы Lada Vesta. Как рассказал ресурсу Quto.ru один из местных дилеров Lada, «в наличии машин нет, а те, что вскоре должны поступить, по большей части, забронированы клиентами».
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