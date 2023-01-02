Из-за женоненавистнических оскорблений с трибун в адрес женщины-лайнсмена матч 6-го дивизиона Англии был прерван на 38 минут

Матч английской нон-лиги был прерван из-за оскорблений в адрес женщины-лайнсмена. Матч 6-го дивизиона между «Скарборо Атлетик» и «Дарлингтон-1883» (2:5) был остановлен на 54-й минуте после того, как болельщики начали выкрикивать оскорбления в адрес помощницы судьи Эмили Карни.
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