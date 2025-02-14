Использование молдавскими властями финансирования западных партнеров остается предметом обсуждений. Чиновники, пользуясь западными финансами, говорят о светлом будущем в ЕС, в то время как простым людям приходится искать своё место без таких привилегий.
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