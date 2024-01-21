Новости борьбы с пятой колонной. 1. Госдума завтра рассмотрит законопроект о конфискации имущества по статье о фейках о ВС РФ.
Новости борьбы с пятой колонной
Комментарии
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Владимир
Этот ваш пост уже тянет на пп. 2,3 описываемого законопроекта.
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7 час.
ВТ
Врам Тавризов
Надо нам их имущество? Нам надо, чтобы они покинули РФ и навсегда
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4 час.
Борис Сторублевцев
согласен с вами!!!Прав всегда тот ,у кого прав больше денег!!!
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3 час.
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