Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Новости борьбы с пятой колонной

Новости борьбы с пятой колонной

Новости борьбы с пятой колонной. 1. Госдума завтра рассмотрит законопроект о конфискации имущества по статье о фейках о ВС РФ.

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Комментарии
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Владимир
Этот ваш пост уже тянет на пп. 2,3 описываемого законопроекта.
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7 час.
ВТ
Врам Тавризов
Надо нам их имущество? Нам надо, чтобы они покинули РФ и навсегда
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4 час.
Борис Сторублевцев
согласен с вами!!!Прав всегда тот ,у кого  прав больше  денег!!!
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3 час.

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