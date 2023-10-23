Израиль пропустил в сектор Газа 14 грузовиков с гумпомощью

В южную часть сектора Газа прибыли 14 грузовиков, наполненных водой, продовольствием и лекарствами. Гуманитарная помощь была доставлена в регион с разрешения Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ЦАХАЛ.
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