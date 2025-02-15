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Царьград

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"ОМОН "потрошит" тусовщиков": Ксения Собчак высказалась о вечеринке с участием Хакамады

"ОМОН "потрошит" тусовщиков": Ксения Собчак высказалась о вечеринке с участием Хакамады

По словам Собчак, гости вечеринки были привлечены обещанием "продолжения в номерах".Организаторы мероприятия заявляли о костюмированной вечеринке, что, безусловно, добавляло интриги и ожидания.

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Комментарии
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Амара Карпова
Где грязь, там это грязь🤮мерзкая дрянь🤮💩💩
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22 час.
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