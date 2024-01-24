65-летний керчанин развращал несовершеннолетних девочек в своей квартире

В Керчи местный житель признан виновным в совершении половых преступлений против несовершеннолетних. С апреля по май 2023 года мужчина, пользуясь доверительным отношением несовершеннолетних, поскольку являлся давним знакомым их родителей, приглашал в свою квартиру 10, 11 и 12-летних девочек, где совершал в их отношении развратные и насильственные действия сексуального характера.