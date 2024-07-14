ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Рождение дочки разрушило мою жизнь и наш брак — я не готов быть отцом»

«Рождение дочки разрушило мою жизнь и наш брак — я не готов быть отцом»

Мужчина в соцсетях признался, что он с трудом терпит двухлетнего ребенка Когда молодая мать жалуется, что любимый мужчина прохладно относится к их общему ребенку, ее, как правило, успокаивают: отцовский инстинкт просыпается позже, скоро он полюбит кроху.

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Комментарии
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Майя Maja
Вот вам и скрытый ответ, почему рушатся семьи - от неприятия и равнодушия мужчин к своим детям.  Отцовская любовь - психологическая, основанная на усвоенных социальных ценностях. Иными словами, если при воспитании мальчика и в обществе, которое окружает мужчину, царят ценности заботы о потомстве, то мужчина будет заботиться о нем, когда сам станет отцом.  Любовь отца к ребенку - это сигнательно воспитанное чувство, а не инстинктивное, встроенное в его психику, как у женщины.  Здесь же любовь для жены это венец творенья - их совместный ребенок, а для мужа любовь в семье это забота о нем любимом, и только чтобы жена заботилась о муже, а он о жене. Ревность  понятна. Если люди хотят продолжать жить семьей им надо менять плавно внутренние противоречия, изменившиеся условия и присоединить к ним еще и свое совместное чудо создание- ребенка! Сложный, но вполне преодолимый процесс. И, конечно, жене надо не забывать о муже, а муже не зацикливаться только на свои обидах. Говорить надо честно и откровенно. Все проговорить. Иначе ничего хорошего не выйдет.
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