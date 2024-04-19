В колледже на Приорова пройдет день открытых дверей

В Политехническом колледже № 8 им. И. Ф. Павлова 27 апреля в 11:00 пройдет день открытых дверей! — Это прекрасная возможность познакомиться с нашим колледжем, узнать больше о специальностях, а также встретиться с преподавателями и администрацией, — отметили организаторы.