В Крыму построят жилые и туристические комплексы за 37 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Соглашения на сумму более 37 млрд рублей по строительству жилых и туристических комплексов, производства гипсокартона и изделий из пластика, подписаны в рамках Ялтинского международного экономического форума, который прошел в Уфе, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.