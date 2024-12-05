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В Крыму построят жилые и туристические комплексы за 37 млрд рублей

В Крыму построят жилые и туристические комплексы за 37 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 декабря. /ТАСС/. Соглашения на сумму более 37 млрд рублей по строительству жилых и туристических комплексов, производства гипсокартона и изделий из пластика, подписаны в рамках Ялтинского международного экономического форума, который прошел в Уфе, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

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