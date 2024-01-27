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Экс-депутат Рады Фарион заявила о ненависти внучки к русскоговорящим

Экс-депутат Рады Фарион заявила о ненависти внучки к русскоговорящим

Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион рассказала, что ее внучка была удивлена, когда увидела солдата в украинской форме, который говорит по-русски.

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Комментарии
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Александр Глущенко
а вы ? С утра не сделав дурацкого замечания  --весь день пропал.. Вы будете спорить насчёт фарион и рады? Вот и понятно кто вы и зачем здесь.. А , что я ответил вам является &quot;гадостью&quot; в ранее опубликованной теме? Бульбостан--БАНКРОТ  или есть другое мнение?
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13 час.
Лидия Курзаева
Александр, яможете больше не утруждать себя всякой писаниной. С троллями беседу не виду.
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13 час.
Александр Глущенко
правильно !!!! Ибо сказать НЕЧЕГО... Какие же всё таки бульбенята  дремучие ))) Про троллей уже года 2 никто не вспоминают потому , как сейчас времена другие , а они только увидели , что так можно говорить , если сказать -то НЕЧЕГо. )Скорее вы и есть , тот самый тролль, высказывающий свою позицию, которая никому не интересна и вас никто об этом не просил.
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13 час.

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