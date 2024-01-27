Экс-депутат Рады Фарион заявила о ненависти внучки к русскоговорящим

а вы ? С утра не сделав дурацкого замечания --весь день пропал.. Вы будете спорить насчёт фарион и рады? Вот и понятно кто вы и зачем здесь.. А , что я ответил вам является "гадостью" в ранее опубликованной теме? Бульбостан--БАНКРОТ или есть другое мнение?

Александр Глущенко

правильно !!!! Ибо сказать НЕЧЕГО... Какие же всё таки бульбенята дремучие ))) Про троллей уже года 2 никто не вспоминают потому , как сейчас времена другие , а они только увидели , что так можно говорить , если сказать -то НЕЧЕГо. )Скорее вы и есть , тот самый тролль, высказывающий свою позицию, которая никому не интересна и вас никто об этом не просил.