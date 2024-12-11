Проблему трудоустройства инвалидов обсудили в астраханской облдуме

На заседании Думы Астраханской области, которое провел Игорь Мартынов, рассмотрели результаты парламентского контроля за исполнением регионального закона о квотировании рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в части приема на работу инвалидов.