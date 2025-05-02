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Адлер Сегодня

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🌿 Финал Всероссийской олимпиады по биологии в Сириусе: определены сильнейшие

🌿 Финал Всероссийской олимпиады по биологии в Сириусе: определены сильнейшие! В федеральной территории Сириус завершился заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии.

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