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Мировое обозрение

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Специальная военная операция и события на Украине 30 августа, утро

Специальная военная операция и события на Украине 30 августа, утро

Ночные сводки ВСУ читать интересно — это жанр художественной литературы. Вчера нам сообщили: «титаны неба» сбили и подавили 233 российских дрона из 267.

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