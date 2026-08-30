Специальная военная операция и события на Украине 30 августа, утро

Ночные сводки ВСУ читать интересно — это жанр художественной литературы. Вчера нам сообщили: «титаны неба» сбили и подавили 233 российских дрона из 267.
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