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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Похоронил Легкоступову и отдал её платья новой жене: Почему дочь певицы подаёт в суд на её 40-дневного мужа

Шоу-бизнес: Похоронил Легкоступову и отдал её платья новой жене: Почему дочь певицы подаёт в суд на её 40-дневного мужа

Её жизнь никогда не была простой, а судьба не особенно баловала подарками. Валентине Легкоступовой пришлось всего добиваться самой, преодолевая трудности и поднимаясь после каждого нового испытания.

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