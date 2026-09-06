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Мировое обозрение

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Дмитриев назвал победу АдГ на выборах в Германии унижением для Мерца

Дмитриев назвал победу АдГ на выборах в Германии унижением для Мерца

Предварительные итоги выборов в парламент Саксонии-Анхальт нанесли болезненный удар по канцлеру Фридриху Мерцу и его правящей коалиции.

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