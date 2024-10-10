Путину это наконец удалось: на что решились лидеры Армении и Азербайджана

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств© РИА Новости / POOL42,6K прочтений 2 дня назад В Москве прошло заседание Совета глав государств — членов СНГ.
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