Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

«Милан» хочет купить Берарди за 15 млн евро и Скамакку за 30 млн. У клуба будет встреча с директором «Сассуоло»

«Милан» хочет купить Доменико Берарди и Джанлуку Скамакку у «Сассуоло». По данным La Gazzetta dello Sport, представители «россонери» встретятся с гендиректором «Сассуоло» Джованни Карневали, чтобы обсудить переход этих футболистов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх