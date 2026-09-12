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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фернандо Алонсо об «Ф-1»-2026: «Мой пресс-атташе не должен быть быстрее Ферстаппена просто потому, что у него больше заряд батареи»

Пилот « Астон Мартин » Фернандо Алонсо вновь раскритиковал регламент «Формулы-1» 2026 года после неудачной квалификации к домашнему Гран-при Испании.

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