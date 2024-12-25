ЕВРАЗ НТМК вновь стал лучшим благотворителем Урала

ЕВРАЗ НТМК вновь стал лучшим благотворителем Свердловской области среди предприятий промышленности. За 2024 год он направил около 2,5 миллиарда рублей на благотворительные, социальные и спонсорские проекты.
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