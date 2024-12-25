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ЕВРАЗ НТМК вновь стал лучшим благотворителем Урала

ЕВРАЗ НТМК вновь стал лучшим благотворителем Урала

ЕВРАЗ НТМК вновь стал лучшим благотворителем Свердловской области среди предприятий промышленности. За 2024 год он направил около 2,5 миллиарда рублей на благотворительные, социальные и спонсорские проекты.

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