Буча. Как всё было на самом деле: Этот доклад — не просто разоблачение

Международный общественный трибунал по преступлениям украинских боевиков представил доклад, который, мягко говоря, ставит под сомнение одну из самых громких "историй ужасов" киевского режима.
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