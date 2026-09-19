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Диетолог Дианова развеяла миф о том, что тыква полезна только в сыром виде

Диетолог Дианова развеяла миф о том, что тыква полезна только в сыром виде

Тыква — не только символ осени, но и ценный продукт питания. Диетолог, гастроэнтеролог и исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова развеяла миф о том, что тыква полезна только в сыром виде.

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